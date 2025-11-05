El RENAR publicó la Resolución 37/2025. Los usuarios deberán tener 5 años de antigüedad, un sector G2 y acreditar “usos deportivos”.

El Gobierno Nacional oficializó este martes los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto de calibre superior al .22 LR.

La medida se formalizó a través de la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC.

Esta resolución reglamenta el Decreto 397/25, que había eliminado la prohibición de tenencia de estos materiales para legítimos usuarios y había encargado al RENAR establecer un “régimen de autorización y control especial”.

Requisitos para legítimos usuarios

Para acceder a la tenencia de estas armas, los legítimos usuarios de armas de fuego de uso civil condicional (o las Entidades de Tiro) deberán cumplir con una serie de recaudos.

Requisitos administrativos y de antigüedad:

-Tener una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de fuego de uso civil condicional.

-No tener sanciones o actuaciones administrativas en trámite ante el RENAR (ex ANMAC).

-Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2 (medidas de seguridad específicas para el almacenamiento).

-Presentar una declaración jurada detallando los fundamentos de la solicitud.

-Identificar el material (marca, modelo, calibre, número de serie) y adjuntar fotografías.

Acreditación de “probados usos deportivos”

El punto central del nuevo régimen, establecido por el Decreto 397/25, es que el usuario debe acreditar “probados usos deportivos”.

La resolución especifica que esto se cumple teniendo, al menos, una de las siguientes condiciones:

Una certificación de una Entidad de Tiro habilitada que avale al solicitante como “tirador asiduo”.

Probar la representación en certámenes nacionales y/o internacionales de tiro deportivo.

Las Entidades de Tiro también podrán solicitar el material para ser utilizado por sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos.

El costo del trámite será equivalente a la suma de una “Tenencia Express” y una “Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)”. Con esta medida, se derogan varias disposiciones anteriores del ex RENAR que regulaban la materia.