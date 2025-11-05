CRISTINA KIRCHNER RECORDÓ A NÉSTOR A 20 AÑOS DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: «SIN DOMINACIÓN»

Cristina Fernández de Kirchner recordó este miércoles el discurso que brindó el difunto expresidente Néstor Kirchner en la Cumbre de las Américas que se realizó en la ciudad de Mar del Plata en 2005, cuando gran parte de la región rechazó el acuerdo de Área Libre de Comercio de las Américas (ALCA).

«Imágenes y palabras de cuando Argentina era Nación y marcaba rumbo», escribió Cristina junto a un video que recopila parte del discurso de Kirchner. En aquella oportunidad, el expresidente junto a otros mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva por Brasil y Hugo Chávez por Venezuela impulsaron el rechazo a la iniciativa que provenía de Estados Unidos.

«Integración sí… Pero sin dominación», agregó Fernández de Kirchner en su publicación haciendo referencia al contexto actual, en el cual el gobierno de Javier Milei mantiene relaciones estrechas con Washington.

Dentro de su discurso, el expresidente Kirchner aseguraba: «No se trata de ideología, ni siquiera de política, se trata de hechos y de resultados».

«Seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil y directo a la prosperidad», expresó entonces en una clara postura en contra de Estados Unidos.