EL PUERTO DE BARRANQUERAS CONSOLIDA SU CRECIMIENTO CON 5 NUEVAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN

Cinco nuevas cargas internacionales arribaron con éxito al Puerto de Barranqueras, reafirmando su rol estratégico en la logística del NEA y consolidando el crecimiento del sistema portuario provincial, impulsado y acompañado por el Gobierno del Chaco.

Las primeras cargas llegaron desde China, con destino a la localidad de Barranqueras, e incluyeron contenedores con artículos de bazar pertenecientes al Grupo Ni. La operación fue ejecutada por Gama Grupo Comercial, con la intervención de Deb Despachantes de Aduana, Aduana-Arca y el personal portuario.

Las siguientes operaciones, a cargo de Deb Comex Despachantes Aduaneros, personal portuario y Aduana-Arca, comprendieron:

-pallets de cerámicos para piscinas procedentes de Brasil

-minicargadoras provenientes de Estados Unidos para la empresa Difamaq

-conos viales importados desde China

La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, destacó la importancia del movimiento comercial y agradeció la confianza de las empresas y el apoyo del Gobierno provincial, así como el compromiso del personal portuario y de los organismos intervinientes: “Cada operación concretada demuestra la capacidad operativa de nuestro puerto y el esfuerzo conjunto de todos los actores que hacen posible que Puerto Barranqueras siga creciendo”, afirmó.

Azula celebró además que todas las gestiones hayan sido realizadas sin demoras y con el cumplimiento pleno de las autorizaciones correspondientes.

El Puerto de Barranqueras continúa demostrando que es una plataforma logística clave para las industrias radicadas en la región y para la expansión del comercio exterior. Su crecimiento se enmarca en una política portuaria activa que impulsa nuevas inversiones, mejora operativa y competitividad para el entramado productivo del NEA.

