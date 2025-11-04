IPDUV RECUERDA: EL 15 DE CADA MES VENCE EL PAGO DE LAS CUOTAS DE VIVIENDAS
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informa a los adjudicatarios de planes habitacionales que el día 15 de cada mes, vence el plazo para abonar la cuota correspondiente a su hogar.
Desde la gestión encabezada por Fernando Berecoechea, se destaca la importancia de cumplir puntualmente con este compromiso económico, ya que el sistema de financiamiento depende del aporte regular de los beneficiarios para seguir desarrollando soluciones habitacionales en toda la provincia. El IPDUV recomienda revisar periódicamente los canales digitales para mantenerse informado sobre vencimientos, actualizaciones de cuotas y beneficios disponibles. Cumplir con el pago en tiempo y forma no solo evita recargos, sino que fortalece el sistema solidario de acceso a la vivienda.
Opciones disponibles
Nuevo Banco del Chaco: no requiere boleta física. Basta con presentar el DNI y el número de adjudicatario. También se puede adherir al débito automático.
Agencias Lotipago y Caja Municipal: reciben pagos únicamente con boletas vigentes.
Home Banking / Red Link: ingresando a la opción “IPDUV Chaco – Préstamos” con el código electrónico correspondiente.
Tu Gobierno Digital: permite generar una boleta única, pagar con tarjeta de crédito o débito, e incluso realizar cancelaciones anticipadas.
Para más información, los usuarios pueden ingresar a www.ipduv.chaco.gob.ar, redes sociales o comunicarse con atención al público del instituto.