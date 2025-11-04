SE DERRUMBÓ PARTE DE UNA TORRE MEDIEVAL EN ROMA DURANTE UNA RESTAURACIÓN Y MURIÓ UN OBRER

Una jornada de angustia y desesperación sacudió el corazón de Roma este lunes, cuando parte de la histórica Torre dei Conti colapsó durante trabajos de restauración y dejó a varios obreros atrapados bajo toneladas de escombros.

El operativo de rescate se extendió por más de 11 horas y mantuvo en vilo a toda la ciudad. Finalmente, los bomberos lograron sacar con vida a Octav Stroici, un trabajador rumano que había quedado debajo. Sin embargo, la alegría duró poco: el hombre no resistió las heridas y murió poco después de un paro cardiorrespiratorio en el hospital. “Se hicieron intentos de reanimación durante más de una hora”, informó el hospital Umberto I a la agencia noticiosa italiana Ansa.

La torre dei Conti se derrumbó en Roma durante obras de restauración. (Foto: AFP/Tiziana Fabi).

Un rescate dramático y una muerte que conmocionó a Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “profundo dolor y condolencias” a la familia y compañeros de Stroici. “Estamos cerca de su familia y colegas en este momento de sufrimiento indescriptible”, afirmó en un comunicado difundido pasada la medianoche.

El Ministerio de Exteriores de Rumania confirmó la identidad de la víctima y agradeció la determinación de los rescatistas, que trabajaron sin descanso para liberar al obrero. Otro trabajador rumano fue rescatado y se encuentra fuera de peligro.

Varios derrumbes en la estructura medieval dificultaron el rescate de los trabajadores. (Foto: AFP/Tiziana Fabi).

El rescate fue una verdadera odisea. Los bomberos intentaron acercarse al hombre atrapado a través de una ventana del primer piso, pero debieron retirarse cuando la estructura siguió cediendo y una nube de escombros los obligó a retroceder. Un segundo intento con escaleras también fracasó, y finalmente recurrieron a un dron y a una grúa con tubos gigantes para succionar los restos desde el segundo piso.

Recién entrada la noche, un grupo de rescatistas logró cargar a Stroici en una escalera telescópica y bajarlo en camilla hasta la ambulancia. “La operación duró mucho tiempo porque cada vez que se liberaba una parte del cuerpo, quedaba cubierta por más escombros”, explicó Lamberto Giannini, prefecto de Roma.

El colapso de la Torre dei Conti: qué pasó y cómo fue el operativo

El derrumbe ocurrió al mediodía, cuando la torre —construida en el siglo XIII por orden del papa Inocencio III— sufrió el colapso de su contrafuerte central y parte de la base inclinada. Tres obreros lograron salir ilesos y otro, de 64 años, fue hospitalizado en estado crítico, aunque consciente.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, contó que Stroici se comunicaba con los rescatistas y usaba una mascarilla de oxígeno mientras intentaban liberarlo. “Fue una operación muy delicada para evitar nuevos derrumbes”, detalló.

La torre medieval Torre dei Conti, cerca del Foro Romano, quedó envuelta en una nube de escombros tras un segundo derrumbe, luego que se derrumbara parcialmente durante las obras de renovación, en Roma, Italia, el lunes 3 de noviembre de 2025. (Foto AP/Domenico Stinellis)

Cientos de turistas y curiosos presenciaron la dramática escena desde la calle. “Estaba trabajando cuando escuché algo que caía, y luego vi la torre colapsar de manera diagonal”, relató Queen Paglinawan, empleada de una heladería cercana.

Restauración millonaria y una investigación por posible negligencia

La Torre dei Conti estaba cerrada desde 2007 y atravesaba una restauración valuada en 6,9 millones de euros, que incluía trabajos de conservación, nuevas instalaciones eléctricas y de agua, y la creación de un museo. El tramo de obra donde ocurrió el accidente, presupuestado en 400.000 euros, estaba casi terminado.

Según las autoridades, antes de iniciar la última fase en junio, se realizaron estudios estructurales y pruebas de carga que confirmaron la estabilidad de la torre. Sin embargo, tras el derrumbe, fiscales italianos se presentaron en el lugar y abrieron una investigación por posibles cargos de negligencia y lesiones.

El dolor de la comunidad y el recuerdo de una víctima

El presidente rumano, Nicusor Dan, lamentó la muerte de Stroici y envió sus condolencias a la familia. “Profunda tristeza”, escribió en sus redes sociales.