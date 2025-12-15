EL POLÉMICO POSTEO DE ÁNGEL DI MARÍA Y SUS «LIKES» CONTRA ESTUDIANTES Y JUAN SEBASTIÁN VERÓN

El otro mensaje fue más breve, pero igual de contundente: “‘No es contra Central, es contra la AFA’, decían. Mostraron su peor cara y más contra sus colegas”.

La postura previa del Fideo tras la eliminación

Cabe recordar que, tras la eliminación de Rosario Central, Di María se había mostrado indiferente respecto del episodio del pasillo. “Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos ahí nos dijo que iban a hacer eso. Está muy bien, es cosa de ellos, nosotros entramos como debíamos entrar y queda ahí”, había señalado. Pese a aquellas declaraciones, su actividad reciente en redes volvió a encender la polémica y reavivó el cruce entre Central y Estudiantes, con Verón nuevamente en el centro de las críticas.