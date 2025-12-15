EL DEPORTE COMO EJEMPLO: EL GOBERNADOR ZDERO RECONOCIÓ EL DESEMPEÑO DE JÓVENES CHAQUEÑOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde, el gobernador Leandro Zdero recibió en el Salón Obligado de Casa de Gobierno a jóvenes deportistas chaqueños que se destacaron en disciplinas como Ajedrez, Judo, Patinaje Artístico y Yoga Deportivo, llevando el nombre de la provincia a lo más alto en competencias nacionales e internacionales.

Acompañado por el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, y el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin, el mandatario encabezó un emotivo reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la pasión de los jóvenes atletas. “Más allá de los premios, lo más importante es todo lo que el deporte genera: la competencia sana, pero sobre todo los valores”, expresó Zdero. En ese sentido, destacó el acompañamiento de profesores, las familias y remarcó que el deporte cumple un rol clave como espacio de contención, ya sea en clubes, academias o en el ámbito barrial.

“El deporte contiene, forma y cuida. Un chico que está entrenando, compitiendo y soñando es un chico que crece con valores y oportunidades”, afirmó el gobernador, quien alentó a los jóvenes a seguir siendo ejemplo de esfuerzo, sacrificio, constancia y dedicación.

Zdero también puso en valor el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Instituto del Deporte Chaqueño y Lotería Chaqueña, reafirmando el compromiso de seguir acompañando al deporte y a la cultura como pilares fundamentales de inclusión y desarrollo.

Por su parte, Fabio Vázquez expresó su orgullo por los jóvenes deportistas y aseguró: “Nos llena de satisfacción que representen al Chaco”. Además, remarcó que “el deporte es una política de Estado” y confirmó que el acompañamiento a los atletas continuará durante el próximo año.

“Tenemos un balance muy positivo. Todo lo que planificamos lo cumplimos: realizamos el Chaco Juega con competencias zonales, provinciales y nacionales, y fortalecimos el apoyo a instituciones y deportistas a través de la ley de sponsorización y la ley de deporte amateur”, detalló.

El deporte chaqueño, en lo más alto

Como únicos representantes del Chaco en las primeras Olimpiadas Escolares y campeones provinciales y regionales, fueron reconocidos Emanuel Johansson, David Natanael Johansson y Martín Chávez.

En Patinaje Artístico, se destacó Martina Ferreira Edad, de apenas 8 años, representante del Club Don Bosco y de la Federación Chaqueña de Patinaje. Martina se consagró Campeona Nacional Argentina 2025 “Copa Roberto Rodríguez”, Campeona Nacional de Clubes en Córdoba, Campeona Regional en Misiones y Subcampeona Nacional 2024.

En Judo, participaron Luciana García Díaz; Daiana Vargas; Iara Vargas; Bruno Maidana; Juan Espinoza; Mariángeles Cuenca; Lara Romero; Violeta Díaz y Daniel García Díaz, acompañados por el maestro Fernando A. Cucchi y el presidente de la Federación Chaqueña de Judo, Gustavo García.

En Yoga Deportivo, fueron reconocidos jóvenes deportistas menores de 18 años de la Federación Argentina de Yoga, categoría Amateur. Entre ellos, Julieta Pared (Campeona Mundial 2023 de Yoga Dance Deportivo), Sofía Purtic (Campeona Argentina de Yoga Artístico Deportivo) y Quimey Barboza (Campeona Mundial 2023 de Yoga Dance Deportivo).

También participaron Maite Mansilla (Campeona Chaqueña de Yoga Artístico Deportivo), Olivia Guidoli (podio nacional), Álvaro Duarte (Campeón Nacional de Yoga Artístico Deportivo, masculino) y Luis Guidoli (Subcampeón Nacional), junto a las profesoras Roxana Pereyra y Laura Gómez.

Un reconocimiento que inspira

El presidente de la Asociación Chaqueña de Ajedrez, Joel Roa, valoró el gesto del Gobierno provincial y destacó el crecimiento de la disciplina: “Estamos viviendo un momento histórico. Pasamos de torneos con 40 jugadores a convocatorias de más de 400 participantes, siendo por segundo año consecutivo la asociación más convocante del país”.

Por su parte, Sofía Purtic expresó su alegría por el reconocimiento y contó que practica Yoga Deportivo desde muy chica: “Me encanta hacerlo y quiero seguir creciendo en este deporte”.

En tanto, la secretaria general de la Federación Argentina de Yoga, Roxana Pereyra, destacó que el Yoga Deportivo es una competencia integral que fortalece lo físico, lo mental y lo espiritual.

Finalmente, Luciana García, judoca de 11 años que entrena desde los 3, compartió su emoción por el encuentro y aseguró que seguirá entrenando para cumplir su gran sueño: “Llegar algún día a los Juegos Olímpicos”.

