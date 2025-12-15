JAVIER MILEI PARTICIPA ESTE LUNES DE LA CENA ANUAL DE LA FUNDACIÓN FARO
El Presidente brindará el discurso central y compartirá la velada con funcionarios, referentes de La Libertad Avanza y empresarios cercanos al Gobierno.
El presidente Javier Milei participa este lunes por la noche de la cena anual de la Fundación Faro, que se llevará a cabo en el Yacht Club de Puerto Madero.
El mandatario será uno de los oradores principales del encuentro organizado por el think tank libertario que encabeza Agustín Laje, con el objetivo de recaudar fondos mediante aportes de empresarios afines al Gobierno.
La velada contará con la presencia de funcionarios, legisladores y referentes de La Libertad Avanza, además de figuras del ámbito privado. Entre los invitados se encuentra el abogado chileno Axel Kaiser, subdirector de la fundación y hermano del excandidato presidencial libertario Johannes Kaiser.
También está prevista la participación de algunos de los principales voceros de la Fundación Faro, entre ellos los economistas Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira, y el escritor Diego Recalde, quienes ya han sido presentados en eventos anteriores como referentes de su línea ideológica.
Está previsto que Milei cierre la jornada con un discurso. Del evento participarán además el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y podría sumarse el asesor presidencial Santiago Caputo, junto a dirigentes del espacio conocido como Las Fuerzas del Cielo.
Ley de Emergencia en Discapacidad: el Gobierno apelará el fallo que ordena su aplicación inmediata
El Gobierno de Javier Milei elevó un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para revertir la orden judicial que dispone la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La administración libertaria sostiene que el fallo del juez Adrián González Charvay interfiere con las facultades del Poder Ejecutivo al obligar a un gasto sin definir la fuente de financiamiento, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.
La apelación busca invalidar la resolución del Juzgado Federal de Campana que declaró nulo el artículo central del decreto y ordenó la aplicación inmediata de la ley (vigente hasta fines de 2027).
El Poder Ejecutivo insiste en que la ley fue aprobada sin especificar las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir sus costos. Según el Gobierno, esta omisión hace inviable su aplicación y afecta directamente la administración del gasto público y el programa de equilibrio fiscal.
Desde el Ejecutivo se sostiene que la Justicia avanzó sobre facultades propias del Ejecutivo al inmiscuirse en la elaboración del presupuesto.
La demanda inicial provino de dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, que presentaron un amparo ante el impacto de la suspensión en tratamientos y servicios.
Por su parte, el Juzgado Federal de Campana argumentó en su sentencia que los derechos constitucionales a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben prevalecer frente a las restricciones presupuestarias. La resolución judicial recordó, además, los compromisos que el Estado argentino ha asumido en tratados internacionales sobre derechos humanos.
La decisión final sobre la vigencia inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la definición de los límites entre los poderes del Estado quedará ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.