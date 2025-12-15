Confirman fecha y hora de Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2025

Cómo será la venta de entradas para la final del Trofeo de Campeones

La venta de entradas se realizará de manera online a través del sitio web de Deportick. Este martes 16, desde las 14:00, comenzará la preventa exclusiva para clientes de Naranja X. En tanto, desde el miércoles 17 a las 14:00 se habilitará la venta para socios de Platense y Estudiantes. En caso de quedar remanente, la Liga Profesional informará posteriormente la modalidad de venta para no socios.