La Legislatura chaqueña invita a la ciudadanía a presentar postulaciones para el Premio a la Acción Ambiental 2025, un reconocimiento institucional destinado a personas o entidades que impulsen aportes innovadores y significativos frente al cambio climático, quedando exceptuados organismos y funcionarios del Estado.

La entrega se realizará el 6 de noviembre en el Recinto de Sesiones, en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático.

Las nominaciones, acompañadas de sus antecedentes, podrán presentarse del 25 de agosto al 6 de octubre, de forma presencial en la Mesa de Entradas y Salidas del Poder Legislativo (Pueyrredón 97, de 7 a 13 h) o de manera virtual al correo comisionrecursosnaturalespl@gmail.com, dirigidas a la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.

El jurado estará integrado por ocho miembros: una personalidad destacada en la temática, invitada en cada edición por la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente; dos legisladores de dicha comisión pertenecientes a distintos bloques políticos; un representante del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible; un representante de la Defensoría del Pueblo; y un representante de cada universidad nacional con sede en Chaco: UNNE, UTN y UNCAUS.

Este reconocimiento se instituye en el marco de la Ley 3559-R, que promueve distinguir a quienes se destaquen por su compromiso ambiental y su contribución al cuidado del planeta.