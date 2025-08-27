MACROCENTRO DE RESISTENCIA: SAMEEP REEMPLAZÓ CAÑERÍA OBSOLETA PARA MEJORAR EL SERVICIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes de la empresa, realizaron trabajos de reemplazo de cañería cloacal en calles French y Córdoba, zona perteneciente al macrocentro de Resistencia. De esta manera, se da respuesta a vecinos y comerciantes y se deja en condiciones el sistema. Además, se aprovechó la jornada de baja circulación de vehículos debido al asueto por el día del Patrono de Resistencia, San Fernando Rey.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a usuarios de los barrios, las tareas se realizaron rápidamente a través del personal de Emergencias de calle 13, a cargo de la Gerencia de Servicios con la supervisión de Zona I, encabezada por el coordinador, Jonathan Roa.

El presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez señaló que “estos trabajos optimizarán la red y generarán un impacto importante en la calidad de vida de los vecinos que residen en este sector de la ciudad, que se caracteriza además por ser una zona gastronómica”.

El ingeniero Diez remarcó además, que “si bien ya se culminó la reparación, ahora continuaremos con la limpieza de los colectores principales, que al estar mucho tiempo cargados acumularon sedimentos con el objetivo que todo el sistema cloacal funcione correctamente. Destacamos además la labor del personal de la empresa que trabaja a toda hora sin importar si feriado o asueto para dar solución a la población».

En tanto, el Gerente de Servicios, Maximiliano San Martín expresó que «para evitar estos inconvenientes, es fundamental que los usuarios hagan un uso correcto de las cloacas, evitando tirar objetos sólidos a las redes de efluentes ya que su preservación permite prolongar y garantizar la vida útil de las instalaciones”.

Por último, el coordinador de Zona I, Jonathan Roa manifestó que «estamos dando respuesta a un reclamo que tiene que ver con el servicio de cloaca en una zona céntrica y sobre todo en un área gastronómica muy importante, lo que implica una mejora en la calidad de vida y en la salud de los ciudadanos principalmente».

Relacionado