RURALES UN HOMBRE FUE NOTIFICADO POR INFRACCIÓN A LA LEY DE CAZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la División Rural Basail – Sección Rural Cote Lai.

Alrededor de las 11:00 horas, los agentes tomaron conocimiento mediante un llamado telefónico de un ciudadano, quien informó que en un campo ubicado en zona rural de Cote Lai se escuchaban disparos de arma de fuego realizados por personas desconocidas.

En inmediaciones del lugar, los efectivos procedieron al control de una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 51 años. En el interior del vehículo se halló un animal silvestre sin vida, una escopeta marca Centauro calibre 20, varios cartuchos, una canana de poliéster y una caja de madera.

Los elementos fueron secuestrados, y el conductor fue notificado de la causa “Supuesta Infracción a la Ley de Caza N°1429-R”.

Relacionado