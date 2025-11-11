EL PARANACITO: LO ATRAPARON CON UNA PISTOLA ROBADA Y DOS PEDIDOS DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre fue detenido durante un control rural; llevaba un arma con secuestro activo en Buenos Aires.



Durante un operativo de prevención realizado este lunes por la noche en el camino al balneario El Paranacito, efectivos de la Sección Rural detuvieron a un hombre que circulaba por la zona. Al identificarlo, el sistema arrojó que tenía dos pedidos de captura vigentes por distintas causas judiciales.

Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros sin documentación. Al verificar el número de serie, descubrieron que el arma tenía pedido de secuestro activo por la Policía de Buenos Aires.

Por orden de la Fiscalía Penal en turno, el sujeto fue aprehendido y el arma incautada, quedando a disposición de la Justicia.

