RESISTENCIA: RÁPIDA INTERVENCIÓN PARA RECUPERAR UNA MOTO Y CELULAR ROBADO A UN MOTOUBER

El hecho ocurrió en avenida España de Resistencia. Los autores huyeron hacia Barranqueras, pero la Policía logró recuperar los elementos sustraídos.

Anoche, un joven que trabaja como repartidor denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada mientras realizaba un viaje en moto.

Según informó la Comisaría Quinta, el trabajador se encontraba trasladando a un pasajero cuando, al llegar a avenida España al 900, fue interceptado por dos individuos en una motocicleta negra. Uno de ellos descendió, lo apuntó con un arma de fuego y le robó la moto y su teléfono celular, para luego darse a la fuga hacia Barranqueras.

Tras el alerta, una patrulla que recorría la zona observó una moto con características similares a la denunciada. Luego de un breve seguimiento, el conductor abandonó el rodado y escapó a pie por un pasillo en avenida Chaco al 3000.

Los efectivos constataron que se trataba del mismo motovehículo robado, y al revisar el baúl hallaron también el teléfono celular sustraído. Ambos elementos fueron secuestrados y por disposición de la fiscalía en turno, luego fueron restituidos al propietario.

