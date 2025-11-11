DESBARATAN UNA ORGANIZACIÓN QUE REALIZABA ESTAFAS CON COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS

La investigación se inició en base a la denuncia de una mujer de 80 años, que adujo que se enteró que en un comercio, personas desconocidas tomaron crédito a su nombre, para adquirir una moto.

El modus operandi de esta banda criminal se desplegaba con la captación de datos de personas vulnerables. Estas personas se hacían pasar por empleados estatales que, supuestamente, censaban a las personas para brindarle asistencia alimenticia. Así obtenían los datos personales.

Una vez obtenidos dichos datos realizaban cruzamiento con personal de financieras y concesionarias quienes formaban parte de la organización. Una vez aprobados los créditos, obtenían los rodados y se los entregaban a distintos compraventa, para que sean comercializados.

Por todo ello, fueron demorados dos hombres de 43 y 50 años, en una causa por «Supuesta estafa», quienes permanecen alojados en el Departamento Investigaciones Complejas.