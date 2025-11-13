EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI ACOMPAÑA A LOS EQUIPOS LOCALES QUE PARTICIPARÁN DEL TORNEO DE VETERANOS EN MISIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El secretario de Deportes, Roberto Scheffer, despidió a los equipos que representarán a nuestra ciudad en el importante torneo de veteranos que se desarrollará en la provincia de Misiones.

Scheffer señaló que “desde el municipio venimos acompañando permanentemente a nuestros deportistas. El intendente Pio Sander tiene como una de las prioridades de su gestión el fortalecimiento del deporte en todas sus disciplinas, por eso realizamos un importante aporte económico para que puedan concretar este viaje”.

Además, agregó: “Confiamos en que estos equipos nos representarán de la mejor manera, porque están integrados por hombres dedicados al deporte, con gran trayectoria y espíritu competitivo”.

En esta oportunidad, los equipos que participarán del certamen son Los Calabaza, Las Palomas, Yafrancisco y Los Amigos ⚽.

El municipio reafirma su compromiso con el deporte y con todos aquellos que, a través de su pasión, llevan el nombre de Castelli a lo más alto

