CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS 911: APREHENDIDO POR SUPUESTO HURTO CON ESCALAMIENTO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Esta mañana, alrededor de las 07 horas, personal de la División Patrulla Preventiva, fue comisionado vía radial, ante una alerta por la presencia de un sujeto intentando ingresar a una vivienda.
Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la demora de un ciudadano de 25 años, , quien había sido reducido previamente por el propietario del inmueble, quien manifestó el supuesto autor ingresó saltando el muro perimetral y el techo de la vivienda, acompañado por otro individuo que logró darse a la fuga.
Con intervención de la Fiscalía en turno, el aprehendido fue conducido a la Comisaría Cuarta de Resistencia, por causa “Supuesto Hurto con Escalamiento en Grado de Tentativa”.