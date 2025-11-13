RESISTENCIA: DETENIDO POR SUPUESTAS LESIONES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la División Patrulla Preventiva intervino ante una agresión ocurrida en la vía pública.

Este jueves, alrededor de las 7:30 horas, efectivos de la División 911 acudieron a un hecho de violencia de género registrado en la intersección de las calles 2 de Febrero y Fray Cappelli, aproximadamente. En el lugar, observaron a un hombre de 24 años agrediendo a una mujer, por lo que intervinieron de inmediato y procedieron a demorarlo.

El agresor fue trasladado a la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de la Justicia por la causa caratulada como “Supuesta Lesiones en Contexto de Violencia de Género”.

