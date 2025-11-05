EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN RELEVÓ LOS DAÑOS POR LA TORMENTA EN HERMOSO CAMPO Y EN MESÓN DE FIERRO

”Estamos junto a los productores desde el primer momento, para evaluar el impacto real de la tormenta y garantizar los mecanismos de asistencia. Vamos a seguir trabajando para que las familias de la zona puedan recuperarse lo antes posible”, remarcó Dudik.

El ministro de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, estuvo en las áreas afectadas por la tormenta con granizo, registrada en Hermoso Campo y Mesón de Fierro, con el objetivo de evaluar los daños, acompañar y ofrecer asistencia a los productores damnificados.

De acuerdo al relevamiento preliminar, la superficie afectada alcanza las 4.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente 2.000 corresponden a cultivos agrícolas. Algunos lotes presentan pérdidas totales, mientras que otros muestran daños parciales que serán verificados en evaluaciones posteriores.

El fenómeno meteorológico produjo además impactos en viviendas y en la comunidad. En Hermoso Campo, algunas personas sufrieron lesiones leves y 15 viviendas registraron voladura de techos. También se reportó la caída de una antena en la comisaría local.

En este sentido, el ministro tomó contacto con el intendente de Hermoso Campo, Diógenes Requena, y mantuvo diálogo directo con los productores afectados. En su recorrida estuvo acompañado por el delegado del Ministerio, Rubén Sphan; el concejal Nelson Ivancovich; productores de la zona y peritos de las empresas aseguradoras que trabajan junto a la Provincia en la cobertura de cultivos de girasol. El Ministerio continuará monitoreando la situación climática y avanzará en la consolidación del informe final de daños para definir medidas de acompañamiento y recuperación productiva.

