El Gobierno desplegará un operativo especial en 9 de Julio para asistir a las zonas anegadas

El Gobierno anunció un fuerte despliegue en el corazón de la provincia de Buenos Aires con el fin de asistir a los municipios rurales más golpeados por las lluvias y el desborde de la Cuenca del Río Salado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que el Gobierno instalará un centro de operaciones en el partido de 9 de Julio para coordinar la ayuda y las tareas de emergencia en los distritos afectados por las inundaciones.

“Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas”, expresó la funcionaria durante una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, donde estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Bullrich precisó además que se realizarán trabajos de limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas, entre otras acciones, con el objetivo de “garantizar la circulación por los caminos” y permitir el ingreso de la asistencia a las zonas más complicadas.

El operativo

El operativo será implementado a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que concentrará las tareas de coordinación junto a intendentes y organismos nacionales. Según anticipó la ministra, el director de la AFE, Santiago Hardie, viajará este sábado a 9 de Julio para trabajar junto al intendente local y sus pares de General Viamonte, Bragado y Carlos Casares, municipios severamente afectados por el temporal.

Bullrich explicó que la decisión se tomó “a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires”, y que el objetivo es realizar “un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”.