ANSES REVELÓ DETALLES PARA NO TENER PROBLEMAS CON LOS DEPÓSITOS: DE QUÉ SE TRATAN

ANSES reveló detalles para no tener problema con los depósitos: de qué se trata

Con la llegada de noviembre, la ANSES ya organiza los pagos del mes, que incluirán un aumento del 2,1% según la inflación registrada por el INDEC. El organismo previsional recordó la importancia de mantener actualizados los datos personales, como teléfono y correo electrónico, para que los beneficiarios reciban sus prestaciones sin demoras ni errores.

Esta medida busca garantizar que los depósitos se acrediten correctamente y evitar inconvenientes en la percepción de haberes, reforzando la seguridad y eficiencia en el sistema de pagos del Estado para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

La importancia de tener los datos personales actualizados Mantener los datos personales al día en ANSES es fundamental para evitar inconvenientes en el cobro de prestaciones y el acceso a los distintos programas sociales. La entidad recordó a todos los titulares que es clave revisar y actualizar la información de contacto registrada en la plataforma Mi ANSES, incluyendo teléfono, celular y correo electrónico, para asegurar que las notificaciones sobre pagos, turnos o novedades lleguen correctamente.

Estos datos permiten al organismo validar la identidad del usuario y comunicarse de manera directa y segura, evitando bloqueos, demoras o errores en la acreditación de haberes.

El procedimiento es rápido y no requiere acudir a una oficina. Solo hay que ingresar al sitio web oficial de ANSES o usar la app desde el celular. Dentro del menú principal, hay que seleccionar “Información Personal” y luego “Domicilio y datos de contacto”. Allí se pueden verificar y modificar los números de teléfono o el correo electrónico asociados a la cuenta. Mantener esta información actualizada garantiza un acceso ágil a los servicios y evita contratiempos innecesarios a la hora de recibir los pagos correspondientes.