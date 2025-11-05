Alejandro Garnacho volvió a convertir y rescató el empate del Chelsea ante Qarabag

Con este tanto, el “Bichito” alcanzó su segundo gol en nueve partidos con los Blues. El anterior lo había marcado hace dos semanas, en la derrota 2-1 frente a Sunderland por la Premier League.

El buen nivel mostrado en Londres alimenta su ilusión de volver a estar bajo la consideración de Lionel Scaloni. Aunque la delantera albiceleste cuenta con nombres consolidados como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, además de Nicolás González y Giuliano Simeone, Garnacho busca ganarse una nueva oportunidad con la camiseta argentina.