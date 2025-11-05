ALEJANDRO GARNACHO VOLVIÓ A CONVERTIR Y RESCATÓ EL EMPATE DEL CHELSEA ANTE QARABAG
El argentino marcó el 2-2 del Chelsea frente a Qarabag por la Champions League y busca ganarse un lugar en la Selección Argentina.
Alejandro Garnacho volvió a destacarse en Europa. El delantero argentino marcó el empate 2-2 del Chelsea ante Qarabag por la Champions League y evitó una dura derrota en Azerbaiyán. Con su segundo gol en nueve partidos, el exfutbolista del Manchester United comienza a consolidarse y sueña con regresar a la Selección Argentina.
Alejandro Garnacho volvió a convertir y rescató el empate del Chelsea ante Qarabag en Azerbaiyán
El argentino, que llegó al equipo inglés procedente del United para relanzar su carrera, volvió a ser determinante. En el duelo por la Champions League, el extremo marcó el 2-2 que salvó a los Blues de un papelón en Azerbaiyán y sumó su segundo gol con la camiseta londinense.
El Chelsea había comenzado arriba gracias a un tanto del brasileño Estevao en el primer cuarto de hora, pero dos desatenciones defensivas permitieron la remontada local. El flojo rendimiento en la primera mitad llevó al entrenador Enzo Maresca a realizar varios cambios en el entretiempo para intentar revertir la imagen.
El técnico decidió incluir a Enzo Fernández por Andrey Santos y a Garnacho por Jamie Bynoe-Gittens, movimientos que dieron resultado inmediato. Con otra actitud y mayor profundidad, el Chelsea arrinconó al Qarabag hasta encontrar la igualdad.
En una de sus primeras intervenciones, Garnacho desbordó por la izquierda e intentó asistir a Estevao con un pase de cachetada. El despeje fallido del defensor Kevin Medina dejó la pelota servida al argentino, que definió con un potente zurdazo cruzado para sellar el empate 2-2.
Con este tanto, el “Bichito” alcanzó su segundo gol en nueve partidos con los Blues. El anterior lo había marcado hace dos semanas, en la derrota 2-1 frente a Sunderland por la Premier League.
El buen nivel mostrado en Londres alimenta su ilusión de volver a estar bajo la consideración de Lionel Scaloni. Aunque la delantera albiceleste cuenta con nombres consolidados como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López, además de Nicolás González y Giuliano Simeone, Garnacho busca ganarse una nueva oportunidad con la camiseta argentina.