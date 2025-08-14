EL MILLONARIO GESTO DEL CHELSEA CON LA FAMILIA DE LOS FALLECIDOS DIOGO JOTA Y ANDRÉ SILVA

Chelsea habría decidido destinar parte de las bonificaciones recibidas por sus futbolistas tras coronarse campeón del Mundial de Clubes 2025 a la familia de Diogo Jota y André Silva, los futbolistas portugueses que fallecieron en un accidente de tránsito en Zamora, España, a comienzos de julio.

Según el portal The Athletic, la medida fue acordada entre los jugadores y la directiva del club, constituyendo uno de los homenajes más importantes que ha recibido el entorno de los fallecidos. El equipo dirigido por Enzo Maresca se quedó con el título mundial luego de vencer en la final, disputada en Nueva Jersey, Estados Unidos, al Paris Saint-Germain (PSG) por 3-0.

Tras esa victoria, recibió un premio estimado en 84,4 millones de libras (unos 98,7 millones de euros). De ese total, aproximadamente 11,4 millones de libras (14 millones de euros) se repartieron como bonificación entre los 24 integrantes del plantel, lo que equivale a cerca de 400.000 libras (430.000 euros) por jugador.

La decisión de compartir parte de ese dinero con las familias de Jota y Silva se tomó de manera conjunta entre futbolistas y dirigentes. Aún no se conoce el porcentaje exacto que se transferirá, aunque el gesto fue ampliamente valorado tanto por los hinchas del Chelsea como por seguidores de otros equipos de la Premier League.

El accidente que terminó con la vida de Diogo Jota, delantero del Liverpool, y su hermano André Silva ocurrió mientras se disputaba la Copa del mundo. La noticia impactó profundamente al plantel azul, especialmente a Pedro Neto, quien coincidió con Jota en la selección portuguesa y en los Wolves.