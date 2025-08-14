EL MILLONARIO GESTO DEL CHELSEA CON LA FAMILIA DE LOS FALLECIDOS DIOGO JOTA Y ANDRÉ SILVA
El club londinense donará parte de las primas económicas que obtuvieron sus jugadores tras consagrarse en el Mundial de Clubes.
El accidente que terminó con la vida de Diogo Jota, delantero del Liverpool, y su hermano André Silva ocurrió mientras se disputaba la Copa del mundo. La noticia impactó profundamente al plantel azul, especialmente a Pedro Neto, quien coincidió con Jota en la selección portuguesa y en los Wolves.