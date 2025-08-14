Jue. Ago 14th, 2025

NUEVA OBRA DE ILUMINACIÓN EN EL BARRIO ISLAS MALVINAS

By Redaccion 43 minutos ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Con gran esfuerzo y una administración responsable, seguimos avanzando con más obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos .
Se está instalando un moderno sistema de iluminación en el Playón Deportivo  del Barrio Islas Malvinas, para que vecinos y deportistas puedan disfrutar de un espacio más seguro  y funcional, también durante la noche .
Además, el proyecto incluye la instalación de luminarias viales de 150W con columnas dobles nuevas y brazos pescantes en calles cercanas, beneficiando a todo el barrio  y a los vecinos que circulan por la zona.
  Más iluminación, más seguridad y más oportunidades para disfrutar de nuestros espacios públicos.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com