NUEVA OBRA DE ILUMINACIÓN EN EL BARRIO ISLAS MALVINAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con gran esfuerzo y una administración responsable, seguimos avanzando con más obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos .

Se está instalando un moderno sistema de iluminación en el Playón Deportivo del Barrio Islas Malvinas, para que vecinos y deportistas puedan disfrutar de un espacio más seguro y funcional, también durante la noche .

Además, el proyecto incluye la instalación de luminarias viales de 150W con columnas dobles nuevas y brazos pescantes en calles cercanas, beneficiando a todo el barrio y a los vecinos que circulan por la zona.

Más iluminación, más seguridad y más oportunidades para disfrutar de nuestros espacios públicos.

Relacionado