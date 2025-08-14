AUTORIDADES EDUCATIVAS UNIFICARON CRITERIOS SOBRE PROCEDIMIENTOS CON LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DE NIVEL PRIMARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves, los miembros oficiales y electos de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario – de las sedes de Sáenz Peña y de Resistencia- fueron convocados por la subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, a los fines de coordinar acciones referidas a la tarea que realizan, dispuesta por la Ley 647-E -Estatuto del Docente- y que se encuentran enmarcadas en el cumplimiento de los plazos y términos previstos.

En la oportunidad, los representantes de las Juntas junto a la subsecretaria Fassano y las directoras generales de Gestión Educativa, Mirta Candia, de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda, y de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Baranda, unificaron criterios sobre aspectos vinculados a concursos y procedimientos a llevar adelante en el Plan de Estabilidad Laboral.

Asimismo, abordaron llamados a inscripción de interinatos y suplencias, la publicación de listas de directores de nivel primario -primer llamado- para cubrir cargos de supervisores, y propuesta de cronograma de llamados a concursos para el presente año.

También trabajaron sobre determinación de criterios que garanticen el ofrecimiento de la totalidad de vacantes en cada acto de adjudicación, acordando que las mismas serán las que deberán ser reportadas por las direcciones de los establecimientos educativos a las Juntas de Clasificación respectivas. Para el cumplimiento de tal determinación se encomienda a los miembros a elaborar un documento que será remitido a los establecimientos para su real y obligatorio cumplimento, teniendo presente que en cada acto de adjudicación las vacantes exhibidas deben ser las reales y efectivas existentes en los establecimientos educativos de la provincia.

Este tipo de reuniones será replicada con cada una de las Juntas de Clasificación, de los distintos niveles, modalidades y servicios, a los fines de mantener los lineamientos determinados por el Ministerio de Educación.

