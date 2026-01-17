El entendimiento se firmará este sábado en Asunción, en el mismo escenario donde en 1991 se rubricó el Tratado de Asunción, acta fundacional del bloque sudamericano, tras más de 25 años de negociaciones.

Tras más de 25 años de negociaciones intermitentes, el Mercosur y la Unión Europea firmarán este sábado en Asunción un acuerdo de asociación que apunta a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, en un contexto marcado por el proteccionismo creciente y la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.

El entendimiento, que abarca a un mercado de más de 700 millones de personas y cerca del 30% del Producto Bruto Interno global, será rubricado en el Gran Teatro José Asunción Flores, del Banco Central del Paraguay, un lugar cargado de simbolismo para la integración regional: allí mismo se firmó en 1991 el Tratado de Asunción, acta fundacional del Mercosur.

La ceremonia comenzará al mediodía y contará con la presencia del presidente paraguayo Santiago Peña, del mandatario uruguayo Yamandú Orsi y se espera que también acuda Javier Milei. En cambio, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales impulsores del acuerdo, no estará presente.

Un paso clave tras décadas de negociación

El texto final del acuerdo fue aprobado la semana pasada por la Comisión Europea, culminando un proceso iniciado en 1999 entre Bruselas y los países fundadores del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, bloque al que se sumó Bolivia en los últimos años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este viernes a Río de Janeiro -junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa-, y se reunió con Lula de Silva, antes de viajar a Paraguay para el acto formal.

Desde Europa destacaron el rol de Brasil como socio estratégico en áreas como comercio, inversiones, clima, multilateralismo y defensa de la democracia, aun cuando Lula no estará presente en la firma.

La búsqueda de una “tercera vía”

Más allá del plano comercial, el acuerdo tiene una fuerte lectura geopolítica. Para el Mercosur, representa una señal de cohesión en un bloque atravesado por tensiones internas, mientras que para la Unión Europea aparece como una herramienta para diversificar alianzas en un escenario internacional cada vez más fragmentado.

Especialistas coinciden en que el apuro por cerrar el tratado responde al giro proteccionista impulsado por Estados Unidos y a la creciente gravitación económica de China. En ese marco, el pacto busca posicionarse como una “tercera vía” que evite una alineación automática con las grandes potencias.

El acuerdo prevé la eliminación de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral. La Unión Europea ganará acceso ampliado para exportaciones industriales -como automóviles, maquinaria y bebidas-, mientras que el Mercosur fortalecerá sus ventas de productos agroindustriales como carne, soja, arroz, azúcar y miel.

Sin embargo, la firma llega acompañada de fuertes resistencias. En varios países europeos, agricultores y ganaderos protestan contra el pacto por temor a la competencia de productos sudamericanos con menores costos de producción. Para contener esas críticas, Bruselas incorporó cláusulas de salvaguarda y límites a los cupos de importación en sectores sensibles.

En Sudamérica, en tanto, algunos sectores industriales advierten sobre el impacto que podría tener la apertura comercial, especialmente en ramas como la automotriz, el calzado y la marroquinería, tanto en Brasil como en Argentina. Tras la firma, el acuerdo deberá ser ratificado por los parlamentos de los países del Mercosur y por el Parlamento Europeo, donde el respaldo político aún no está garantizado. Recién entonces el tratado podrá entrar en vigor.

Programa de la ceremonia de firma

La firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea se realizará este sábado en el Gran Teatro José Asunción Flores, del Banco Central del Paraguay, en Asunción, el mismo escenario donde en 1991 se rubricó el Tratado de Asunción.

Según la agenda prevista, el cronograma será el siguiente:

11:30: llegada de los jefes de delegación

12:00: inicio formal de la ceremonia

12:00 – 13:00: discursos de los representantes del Mercosur y de la Unión Europea

13:00: firma del acuerdo por parte de los cancilleres

13:15: foto oficial

El acto será transmitido por la señal pública Paraguay TV y por los canales oficiales del Mercosur.