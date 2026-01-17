El mandatario salió a escena durante la madrugada del sábado aceptando saludos y regalos del público; interpretó “Amor salvaje” junto al cantante, que pidió la liberación del gendarme Nahuel Gallo

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en su 60° edición se convirtió en el “bautismo” para el presidente Javier Milei en fiestas populares de tradición gaucha y folklore. El mandatario llegó al evento alrededor de las 0.35, e ingresó a través del público, se subió al escenario y cantó “Amor Salvaje” junto al Chaqueño Palavecino.

El avión presidencial aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella y, desde allí, la comitiva viajó en helicóptero hasta esta ciudad. Esta vez no fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, quien está de vacaciones.

La comitiva presidencial entró al predio en una camioneta negra. Tras ellos, los funcionarios que viajaron con él y un grupo de diputados locales se posicionaron en una de los palcos para recibirlo. A los pocos minutos, Milei entró por un lateral saludando al público, accediendo a tomarse fotos y aceptando regalos, entre ellos, una boina y un poncho.

Media hora después de entrar, se sentó junto con la comitiva que lo acompañaba mientras las cámaras del evento intercalaban su imagen con la del Chaqueño Palavecino que cantaba en el escenario. Tras un par de canciones, Palavecino le envió un mensaje al gobierno de Venezuela y pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, presó desde hace más de un año por el régimen chavista. Alrededor de las 2.15 Milei se retiró y partió rumbo a Paraguay.

En la antesala de su llegada, se observó que aguardaban al Presidente Luis Picat, el exintendente de Jesús María y diputado nacional (exradical) que se sumo al bloque libertario, junto con su sucesor, Federico Zárate.

En una platea contigua, lo esperaban los legisladores Laura Rodríguez Machado, Carmen Álvarez Rivero, Belén Avico, Laura Soldano, Gonzalo Roca, y Marcos Patiño. Además, el diputado provincial Daniel Juez.

Milei se convirtió en el tercer presidente en estar en el tradicional festival, que este año cumple 60 ediciones. Los anteriores fueron Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017, ambos también atravesaban -como hoy el libertario- un momento de alta popularidad. Kirchner subió al escenario, mientras que Macri caminó entre la gente y estuvo en la zona de los payadores.

Vino con el Presidente, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En Jesús María los recibieron los referentes de La Libertad Avanza (LLA) locales, encabezados por el diputado Gabriel Bornoroni. El senador Luis Juez no está en Córdoba. No estuvo presente su hermana, Karina Milei. También estuvo presente Fernando Iglesias.

El Presidente y sus acompañantes dejan Córdoba después del festival, ya que este sábado el jefe de Estado viajará a Asunción del Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

La noche del viernes en Jesús María

En la grilla de la noche pasaron Las Voces de Orán, Canto 4 y Cabales, y Los Alonsitos, y los artistas estrella: Chaqueño Palavecino y a “El loco” Amato. Las entradas se agotaron hace más de una semana, convirtiéndose -como sucede todas las ediciones- en la noche más convocante del festival.