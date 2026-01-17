Javier Milei llegó a Asunción para participar de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Tras asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, Javier Milei viajó este sábado a Asunción para ser parte del acto formal de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

El mandatario argentino y su comitiva viajaron a la capital de Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, al tiempo que busca enviar una señal de respaldo a su par anfitrión Santiago Peña, quien en el mismo acto asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Para la gestión libertaria, el convenio multilateral permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones a nuestro país. Incluso, lo tomó como un logro propio, destacando que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, como señaló el canciller Pablo Quirno.

“eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”. El funcionario destacó que la Unión Europea

En efecto, se prevé que los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur) aumenten las exportaciones agropecuarias y de minerales clave a la UE, mientras que desde el bloque europeo lleguen a estas tierras productos industriales terminados.