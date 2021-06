EL LABORATORIO ARGENTINO QUE PRODUCIRÁ SPUTNIK V ASEGURA QUE PUEDE HACER 500 MIL POR SEMANA

La elaboración iniciará en el país la próxima semana.

El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, aseguró que la empresa puede producir hasta 500 mil dosis de la vacuna Sputnik V por semana y adelantó que las mismas estarían listas antes del mes de julio.

«Si todo sale bien la producción comienza la semana que viene; en este momento están fermentando en Moscú el principio activo del componente 1 de la vacuna y en cuanto terminen lo mandan para acá», dijo este jueves.

Y continuó: «Si Rusia envía la materia prima y logramos empezar la semana que viene, para antes de fin de mes podríamos tener las primeras 500 mil dosis en la calle, siempre y cuando no haya demoras en el transporte, los controles de calidad, etc, que son factores que no dependen de nosotros», afirmó el presidente de Richmond.

«Una vez finalizada la producción se realizará el control de calidad tanto en el laboratorio como en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) de Argentina y en el Gamaleya pero las dosis fabricadas quedan acá, por lo que Argentina se ahorraría tener que ir a Rusia a buscarlas», agregó.

Las declaraciones de Figueiras llegan un día después de que el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) notificara a la empresa que el Centro Gamaleya (desarrollador de la Sputnik V) aprobó las 21 mil muestras enviadas por el laboratorio en abril, un paso fundamental para que comience su producción a escala.

