EL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA IMPULSA LA INSCRIPCIÓN ONLINE: TRÁMITE SIMPLE Y SEGURO
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) continúa fortaleciendo sus procesos de modernización y consolida la inscripción 100% online, una modalidad que permite a las familias chaqueñas realizar sus trámites de manera segura, ágil y sencilla, sin necesidad de concurrir de forma presencial.
La iniciativa se lleva adelante a través de la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD), una herramienta impulsada para modernizar la gestión pública, optimizar los tiempos administrativos y garantizar mayor transparencia en cada etapa del proceso de inscripción.
Desde el organismo destacaron que la digitalización de los trámites representa un avance significativo en materia de accesibilidad, ya que posibilita que los ciudadanos puedan realizar gestiones desde cualquier punto de la provincia, evitando traslados y simplificando los procedimientos.
Asimismo, el IPDUV informó que en sus redes sociales oficiales se encuentra disponible el paso a paso para completar la inscripción online, con el objetivo de acompañar y orientar a las familias durante todo el proceso, asegurando una experiencia clara, ordenada y accesible para todos los chaqueños.
