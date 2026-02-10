CHARATA: SECHEEP REAFIRMA EL TRABAJO ARTICULADO CON LOS MUNICIPIOS

El presidente de Secheep, José Bistoletti, estuvo hoy en la localidad de Charata, donde desarrolló una agenda de trabajo territorial junto al intendente Rubén Rach, con el objetivo de escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades de los vecinos vinculadas al servicio eléctrico.

Durante la jornada, las autoridades mantuvieron encuentros con vecinos, en los que se abordaron distintas situaciones planteadas y se recabó información clave para avanzar en soluciones concretas, en el marco de una política de cercanía y presencia activa en el interior provincial, impulsada por el Gobierno del Chaco. Desde la empresa energética provincial se viene desarrollando un recorrido sostenido por distintas localidades del Chaco, en línea con la decisión del Ejecutivo provincial de fortalecer el trabajo territorial y acercar respuestas a cada comunidad, entendiendo que cada localidad presenta realidades particulares que requieren respuestas específicas y trabajo articulado con los gobiernos locales.

este sentido, el presidente de Secheep, José Bistoletti, señaló: “Estamos en las localidades para escuchar a los vecinos, conocer cada situación en particular y trabajar junto a los municipios en la búsqueda de soluciones. La presencia en el territorio es clave para mejorar el servicio y dar respuestas concretas”.

Estas acciones forman parte de una línea de trabajo definida por la actual gestión provincial, orientada a mejorar el servicio eléctrico, ordenar situaciones pendientes y acompañar a los usuarios, con una mirada integral que combina gestión, planificación y contacto permanente con la comunidad.

La empresa Secheep seguirá con los lineamientos del provincial, de seguir recorriendo las localidades chaqueñas, escuchando a los vecinos y trabajando para acercar soluciones, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, equitativo y acorde a las necesidades de cada región.

