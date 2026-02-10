SANTILLI RECIBIÓ AL GOBERNADOR ZDERO EN CASA ROSADA PARA ANALIZAR LA AGENDA DE REFORMAS

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en Casa Rosada al gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Zdero, en el marco de la agenda federal que el Gobierno nacional mantiene con los mandatarios provinciales.

Durante el encuentro, ambos funcionarios dialogaron sobre el paquete de reformas que será tratado próximamente en el Congreso de la Nación durante el período de sesiones extraordinarias, con especial énfasis en la reforma laboral.

En ese contexto, Santilli y Zdero coincidieron en la importancia de que el Congreso avance en la aprobación de una nueva legislación laboral, al considerar que se trata de una herramienta clave para promover la llegada de inversiones privadas a las provincias. “Esto se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que avanzar en una reforma laboral resulta fundamental para dejar atrás políticas que, según expresaron, han demostrado no dar resultados. “Las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”, indicaron.

Del encuentro participó también el diputado nacional Guillermo Agüero, quien acompañó la reunión en la que se abordaron temas centrales para el desarrollo económico y productivo del país y de las provincias.

