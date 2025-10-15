EL INSTITUTO DE VIVIENDA INFORMA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PAGO DE CUOTAS Y LOS CANALES HABILITADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El IPDUV resalta que cumplir con el pago de la cuota no solo es un acto de responsabilidad, sino también un aporte concreto al desarrollo de nuevas viviendas en la provincia. Gracias al compromiso de cada adjudicatario, el organismo puede continuar construyendo hogares para más familias chaqueñas que aún esperan cumplir el sueño de la casa propia.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda los múltiples medios de pagos para estar al día con la cuota, permitiendo que los recursos sean destinados a más obras para cubrir la demanda habitacional.

El organismo presidido por Fernando Berecoechea, informa a los adjudicatarios de viviendas que ya se encuentran disponibles las boletas para el pago de sus cuotas mensuales.

Además, quienes mantengan sus pagos al día participan en sorteos especiales de cancelación de deuda, una forma de reconocer y premiar el compromiso con el cumplimiento.

Se recuerda que el vencimiento es todos los días 15 de cada mes, por lo que se recomienda efectuar el pago en tiempo y forma para evitar recargos e intereses.

Formas de acceder a la boleta y pagar

A través de la App del IPDUV en Tu Gobierno Digital:

Los adjudicatarios pueden pagar directamente desde su celular o computadora.

Medios de pago disponibles:

* Tarjeta de débito

* Tarjeta de crédito

* Débito en cuenta (home banking)

Descarga directa de la boleta:

Ingresando con el número de adjudicatario en el siguiente enlace:

👉 https://ipduv.chaco.gob.ar/impresion-de-boletas

Relacionado