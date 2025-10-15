BERGIA: “EL PRESUPUESTO DEBE REFLEJAR LAS NECESIDADES DE LOS CHAQUEÑOS”

Bergia remarcó la importancia de atender a los ciudadanos del interior, especialmente en localidades con mayores dificultades socioeconómicas. “Queremos que el Ministerio de Gobierno se ocupe, que actúe, que pida audiencia en Buenos Aires y en el Chaco, y que comprendan que el ciudadano del Impenetrable no tiene las mismas oportunidades que alguien de una gran ciudad. No todos son los vivos que vivieron del Estado; muchos están pasando necesidades extremas”, dijo haciendo referencia a los hechos ocurridos este lunes en Villa Río Bermejito.

El legislador insistió en que la resolución de los conflictos y la devolución de derechos adquiridos deben realizarse mediante el diálogo, evitando la agresión. “La manera es el diálogo y la restitución de derechos para quienes los tienen reconocidos”, remarcó.

En cuanto a la preparación del presupuesto, Bergia sostuvo que “tiene que reflejar claramente las necesidades de la ciudadanía chaqueña. Los salarios están atrasados, hay dificultades en salud y educación, y nuestro partido siempre va a buscar coherencia para mejorar la situación, sin generar conflictos ni agresiones de ningún lado”.

Además, destacó la trayectoria y compromiso de los candidatos de su espacio político: “Érika Nasir conoce la situación de las personas con discapacidad, Miles Perkovich entiende las necesidades de los productores agrícolas, ganaderos y forestales. Nuestro objetivo es legislar por el ciudadano chaqueño más allá de cualquier bandería política. Por primera vez, el ciudadano chaqueño podrá elegir a sus representantes a través de la boleta única; nuestro casillero es el tercero, de color naranja, y Erika y Miles lo representarán con compromiso y responsabilidad”, concluyó.