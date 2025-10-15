«EN SHOCK»: OTRA ALUMNA DEL COLEGIO GUADALUPE HABLÓ DEL HORROR TRAS LA EXPLOSIÓN EN LA CLASE DE QUÍMICA

El otro dramático testimonio de un alumno: «Un chico se prendió fuego de pies a cabeza»

“Estaban haciendo un experimento y la mesa explotó. Un chico se prendió fuego de pies a cabeza”, contó Federico, alumno de tercer año, quien fue testigo de toda la dramática secuencia y conoce a Lucas Catillo, uno de los heridos. “Estaba al lado mío y vi que se prendió fuego entero. Es conocido, estamos todos muy conmocionados”, pronunció.

Según su relato, al momento de la explosión los alumnos “estaban manipulando alcohol y fuego” y, si bien había profesores presentes, “no hubo ningún tipo de precaución” con el experimento. “No había matafuegos ni extintor, nada, fue un peligro total”, expuso Federico en diálogo con los medios desde la puerta del Colegio Guadalupe de Palermo.

El joven contó que, tras la explosión y al ver la gravedad del estado de Lucas, “un profesor fue a buscar un guardapolvo y se lo tiró encima, porque el alcohol no se apagaba con agua. Otro profesor también se tiró encima de él”.

Federico contó además que los alumnos de tercer año suelen hacer experimentos y manipular fuego dentro del laboratorio de química, pero nunca combinado con alcohol, al menos en su grado. “Cuando empezó el año nos dieron una planilla con las medidas de seguridad que teníamos que tener, pero nada más que eso”, indicó.