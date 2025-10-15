EE.UU. ANUNCIÓ QUE LA ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA ARGENTINA LLEGARÍA A US$40.000 MILLONES

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este miércoles que el programa de asistencia financiera para la Argentina alcanzará un total de US$40.000 millones, al sumar una nueva operatoria, con una línea de crédito de US$20.000 millones, a la ya adelantada línea de intercambio de divisas (swap).

«Estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones (de dólares) que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas, con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda», anunció Bessent a periodistas en Washington.

En esa línea, indicó que «sería así un total de 40.000 millones para Argentina».

Además, el funcionario confirmó que la administración Trump retomó las ventas de dólares en el mercado cambiario argentino, una medida que busca evitar la presión sobre la divisa y las reservas del BCRA en la previa electoral.

De esta manera, los especialistas sostienen que el entendimiento consolida la alianza geopolítica entre ambos países y busca profundizar la presencia estadounidense en sectores estratégicos de la economía argentina, en paralelo con una reducción de la influencia tecnológica y financiera china.

Durante los encuentros en Washington, Bessent hizo hincapié en la condicionalidad geopolítica del apoyo financiero. «Simplemente, no permitiremos que una economía de control estatal dicte los términos a Estados Unidos», escribió el funcionario en su cuenta de X (ex Twitter).

En esa misma línea, remarcó que la asistencia estadounidense está orientada a respaldar a los aliados en su estrategia para «empujar hacia atrás la coerción económica china».

Según trascendió, Washington pidió garantías para que la Argentina no albergue «puertos, bases militares ni centros de observación» vinculados a Beijing. Trump, por su parte, fue más explícito: «Pueden tener algo de comercio, pero no deberían ir más allá. Definitivamente, no deberían hacer nada relacionado con lo militar con China. Y si eso está ocurriendo, me molestaría mucho», advirtió.