PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La heredera al trono sueco sorprendió en la Sala de Conciertos de Estocolmo al lucir el mismo vestido que la reina Silvia utilizó hace casi 30 años, reafirmando su compromiso con moda circular.

La princesa Victoria de Suecia recuperó un vestido histórico para la gala de los Premios Nobel. Foto: Instagram / holacom.

La princesa Victoria de Suecia acaparó todas las miradas durante la reciente gala de los Premios Nobel. Y es que lejos de estrenar un diseño de alta costura contemporáneo, la futura reina optó por abrir el archivo familiar y rescatar una pieza cargada de historia.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la princesa asistió a la ceremonia con un imponente traje de gala que los expertos en realeza reconocieron de inmediato: se trata del mismo vestido que su madre, la reina Silvia, lució en el banquete de los Premios Nobel de 1994.

La princesa Victoria de Suecia recuperó un vestido histórico para la gala de los Premios Nobel. Foto: Instagram / holacom.

Una pieza única que ya no se fabrica

El diseño es una obra del modisto Jacques Zehnder y representa una joya de la confección clásica. Está realizado en zibelina, un tejido de origen francés con ribete tipo faille, cuya producción se ha discontinuado, lo que convierte al vestido en una pieza irrepetible.

La estructura del traje destaca por su arquitectura: presenta un escote geométrico y asimétrico que deja los hombros al descubierto, acompañado de un cuerpo rígido que se ajusta a la silueta mediante un cinturón del mismo material.

La parte inferior se despliega en una falda larga y plisada que, al igual que el escote, juega con la asimetría incorporando una capa interna de seda negra, visible únicamente en uno de los laterales al caminar.

La princesa Victoria de Suecia recuperó un vestido histórico para la gala de los Premios Nobel. Foto: Instagram / holacom.

El mensaje detrás del vestido

Más allá de la estética, la elección de Victoria es, si se quiere, una declaración de principios. La familia real sueca, y en particular la heredera, lideró en los últimos años una tendencia hacia la “moda circular” dentro de las monarquías europeas.

Al rescatar piezas históricas de los archivos reales y volverlos a reutilizar, los Bernadotte buscan proyectar una imagen de modestia y responsabilidad frente al consumo desmedido.

¿Qué es la moda circular?

La moda circular es un sistema de producción y consumo diseñado para minimizar el desperdicio y reducir el impacto ambiental, rompiendo con el modelo tradicional lineal de “comprar, usar y tirar”. Su filosofía se basa en tres pilares fundamentales: eliminar los residuos desde el diseño, regenerar los sistemas naturales y mantener los productos y materiales en uso durante el mayor tiempo posible.

Moda circular para combatir la contaminación. Foto: EFE.

En la práctica, esto implica crear prendas duraderas y fomentar hábitos como la reparación, el alquiler, el reciclaje y la reutilización de ropa (segunda mano o vintage). El objetivo es que la ropa circule en un ciclo continuo: cuando una prenda ya no se usa, no debe terminar en la basura, sino transformarse, arreglarse o reciclarse para convertirse en materia prima de nuevo.

El caso de la Princesa Victoria es un ejemplo perfecto de este concepto aplicado al consumo: al recuperar un vestido existente del archivo real en lugar de encargar uno nuevo, extendió la vida útil de la prenda. Con esto, evitó el gasto de recursos (agua, energía, telas) que conlleva la fabricación de una pieza nueva.

Esta estrategia, que combina la tendencia económica con la ecológica, posiciona a Victoria no solo como un ícono de estilo, sino como una referente de la sostenibilidad en la realeza moderna.