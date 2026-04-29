MANUEL ADORNI DESCARTÓ SU RENUNCIA: «ESTOY ACÁ DANDO LA CARA»
Ante los fuertes reclamos de la oposición, Manuel Adorni aseguró que no renunciará a su cargo y defendió el firme rumbo del Gobierno.
El actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó categóricamente los pedidos de la oposición para que dé un paso al costado. Durante su presentación institucional, el funcionario aseguró que no presentará su renuncia frente a las recientes sospechas de corrupción que recaen sobre él y prometió continuar trabajando intensamente.
El rechazo a la renuncia y el fuerte mensaje de Adorni
Frente a los duros cuestionamientos legislativos, el vocero libertario dejó en claro su postura: «Respecto de la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario: estoy acá dando la cara», sentenció ante la mirada atenta de la oposición. Además, remarcó que el Presidente le confió la inmensa responsabilidad de coordinar las acciones del «gobierno más reformista de la historia».
En el tramo final de su discurso oficial en el Congreso, sostuvo que los argentinos venían esperando estos profundos cambios desde hacía décadas y que por su postergación fueron empujados a una mayor pobreza. «Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente», concluyó el representante del Gobierno, garantizando que continuará rindiendo cuentas ante la Cámara tal como lo exige la Constitución Nacional.