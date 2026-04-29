Manuel Adorni descartó su renuncia: «Estoy acá dando la cara»

El rechazo a la renuncia y el fuerte mensaje de Adorni

Frente a los duros cuestionamientos legislativos, el vocero libertario dejó en claro su postura: «Respecto de la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario: estoy acá dando la cara», sentenció ante la mirada atenta de la oposición. Además, remarcó que el Presidente le confió la inmensa responsabilidad de coordinar las acciones del «gobierno más reformista de la historia».