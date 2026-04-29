LA CHICANA DE SERGIO PALAZZO A LOS DIPUTADOS LIBERTARIOS QUE HASTA HIZO REÍR A MARTÍN MENEM

La frase hace alusión al término «therian» (personas que se identifican o sienten un vínculo espiritual o psicológico con un animal) y al uso constante de la figura del león como símbolo del espacio político que lidera Javier Milei.

El comentario fue tan inesperado que incluso el presidente de la Cámara, quien suele mantener una postura rígida para garantizar el orden, no pudo contener una sonrisa.

El momento fue captado por las cámaras de la transmisión oficial, mostrando a Menem riéndose antes de intentar, con poco éxito, retomar la formalidad para pedir silencio a los diputados oficialistas.

El episodio se volvió viral rápidamente en las redes sociales, destacándose como uno de los pocos momentos de humor —ácido, por cierto— en una jornada marcada por los fuertes cruces verbales, la presencia del gabinete nacional en los palcos y la alta hostilidad entre las fuerzas políticas.