FERIADO 1 DE MAYO: ¿SE TRASLADA Y CÓMO SE PAGA SI TRABAJÁS EL DÍA DEL TRABAJADOR EN ESTE FINDE LARGO?

Más allá de su valor simbólico, el feriado también impacta en lo cotidiano: oficinas públicas, bancos, escuelas y gran parte de la actividad administrativa no abren o funcionan con servicios limitados. Sin embargo, sectores como salud, transporte, gastronomía, seguridad y parte del comercio continúan operando, aunque bajo condiciones especiales durante el feriado.

Calendario de feriados 2026

Así queda el calendario de feriados 2026 en Argentina, con fechas clave y días no laborables:

Feriados inamovibles

Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables