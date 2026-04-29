FERIADO 1 DE MAYO: ¿SE TRASLADA Y CÓMO SE PAGA SI TRABAJÁS EL DÍA DEL TRABAJADOR EN ESTE FINDE LARGO?
El viernes 1 de mayo es feriado inamovible por el Día del Trabajador. Descubrí quiénes tienen fin de semana largo y cómo debe liquidarse el pago de la jornada.
El calendario de feriados 2026 ya tiene marcada una de las fechas más esperadas tras Semana Santa: el feriado del 1 de mayo, cuando se celebra el Día del Trabajador en toda la Argentina. Este año, la jornada cae viernes, lo que genera de forma directa un fin de semana largo de tres días para buena parte de los trabajadores que no deben cumplir tareas.
Para algunos será la excusa ideal para una escapada, mientras que en sectores esenciales la actividad seguirá con normalidad.
Más allá de la confusión habitual entre feriados nacionales, días no laborables y jornadas puente, el 1° de mayo tiene una particularidad clave: es un feriado inamovible, es decir, no se traslada ni depende de decisiones provinciales. Además, la ley laboral fija de manera precisa cómo se paga en caso de trabajar durante ese feriado.
Los motivos del feriado del 1º de mayo
El Día del Trabajador, que se conmemora cada 1° de mayo, es una fecha que recuerda las luchas obreras y la conquista de derechos laborales. En Argentina, integra el calendario oficial de feriados nacionales y tiene carácter obligatorio para la mayoría de las actividades.
En 2026, el feriado cae viernes 1 de mayo, lo que habilita un fin de semana largo hasta el domingo 3 para quienes no deban trabajar. Al tratarse de un feriado inamovible, no se traslada de fecha, al igual que otras jornadas clave como el 25 de Mayo o el 9 de Julio.
Más allá de su valor simbólico, el feriado también impacta en lo cotidiano: oficinas públicas, bancos, escuelas y gran parte de la actividad administrativa no abren o funcionan con servicios limitados. Sin embargo, sectores como salud, transporte, gastronomía, seguridad y parte del comercio continúan operando, aunque bajo condiciones especiales durante el feriado.
Calendario de feriados 2026
Así queda el calendario de feriados 2026 en Argentina, con fechas clave y días no laborables:
Feriados inamovibles
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre