LAS BREÑAS MÚLTIPLES ALLANAMIENTOS TRAS EL ROBO EN UNA VIVIENDA

Recuperaron bienes sustraídos y detuvieron a una mujer por encubrimiento.

Hoy, pasadas las 17, personal de la Comisaría de las Breñas intervino en el marco de una investigación por un robo ocurrido hace dos días atrás en una vivienda del barrio Bicentenario de Las Breñas. Realizaron varios allanamientos que permitieron recuperar parte de los elementos denunciados como sustraídos y detener a una mujer implicada.

La denuncia señalaba que el propietario de 29 años se retiró del domicilio el domingo 26, alrededor de las 7 y regresó al otro día pasadas las 18. Al llegar notó que personas desconocidas ingresaron al domicilio tras violentar una ventana trasera y se llevaron electrodomésticos, herramientas, prendas de vestir y otros objetos de valor.

A partir de tareas investigativas, se concretaron tres allanamientos simultáneos en los que secuestraron un secador de cabello, una silla plástica y un botiquín de baño, elementos vinculados con la causa. Además, una mujer fue conducida y notificada de su aprehensión en una causa por “Supuesto Encubrimiento”.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, los bienes recuperados serán restituidos a su propietario, mientras continúa la búsqueda de los presuntos autores del robo.

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