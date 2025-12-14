ANMAT Y SENASA ADVIERTEN POR LA PRESENCIA DE UNA PELIGROSA BACTERIA EN UN QUESO DE PRIMERA MARCA: DE CUÁL SE TRATA
El ANMAT y SENASA ordenaron retirar el producto del mercado tras confirmar la presencia de Listeria monocytogenes, una bacteria que puede provocar graves infecciones.
Desde ANMAT señalaron que continúan las tareas de fiscalización y control para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir nuevos casos. La detección de este tipo de bacterias en productos de consumo masivo vuelve a poner en foco la importancia de los controles sanitarios y de la correcta manipulación y conservación de los alimentos en toda la cadena de producción y comercialización.