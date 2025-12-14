ANMAT Y SENASA advierten por la presencia de una peligrosa bacteria en un queso de primera marca: de cuál se trata

Las autoridades sanitarias detectaron la presencia de una bacteria potencialmente peligrosa en un lote de queso cremoso de consumo masivo que se comercializa en distintos puntos del país. El hallazgo encendió una alerta alimentaria y motivó la orden inmediata de retiro del producto del mercado para evitar riesgos en la población.

Según informó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los análisis realizados confirmaron la presencia de Listeria monocytogenes, un microorganismo que puede provocar infecciones severas, especialmente en personas gestantes, adultos mayores, recién nacidos y pacientes con sistemas inmunológicos debilitados.

La bacteria fue hallada en el producto Cremón doble crema, peso neto 500 g, lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con vencimiento el 11 de septiembre de 2025, producido por el establecimiento B-I-05184 de la firma MASTELLONE HNOS S.A., ubicado en Ruta nacional 5, Km 444, Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.

El organismo recomendó a la población no consumir el producto correspondiente al lote afectado y prestar especial atención a la información del rótulo. Asimismo, instó a quienes ya lo hayan adquirido a desecharlo o devolverlo al punto de venta, y a consultar con un profesional de la salud ante la aparición de síntomas compatibles con listeriosis, como fiebre, dolores musculares, diarrea o vómitos.