INICIAN LOS TRABAJOS DE CANALIZACIÓN DEL CANAL N.º 1

Con la mejora de las condiciones climáticas, Vialidad Provincial dio inicio a los trabajos de limpieza y canalización del Canal N.º 1, en el tramo que se extiende desde la Ruta 95 hacia El Mala, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y atender los sectores más comprometidos.

Estas tareas se llevan adelante luego de un relevamiento técnico que permitió detectar las zonas críticas y planificar intervenciones estratégicas en los distintos desagües, fundamentales para reducir anegamientos y mejorar la circulación del agua en toda la región.

En esta oportunidad, también se realizan cuneteos y limpieza de alcantarillas en el sector este del Parque Industrial, una intervención clave para mejorar la salida del agua y reforzar la capacidad de drenaje en una zona de gran importancia para la ciudad.

El intendente supervisó personalmente el avance de los trabajos tanto en el Canal N.º 1 como en distintos puntos de la ciudad, donde el personal municipal continúa desplegado, brindando asistencia y dando respuestas concretas a los vecinos afectados.

Mientras se desarrollan estas obras, el municipio mantiene activo su operativo integral de emergencia, combinando infraestructura, monitoreo permanente y acompañamiento social para enfrentar la situación hídrica de manera coordinada y eficiente.

La intervención en el Canal N.º 1 representa una acción clave para fortalecer el sistema de drenaje y prevenir nuevas complicaciones ante eventuales precipitaciones.

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