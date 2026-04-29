JAVIER MILEI, AMENAZANTE: «NO VOY A ACEPTAR LA PSICOPATEADA, NI DE LOS KUKAS NI DE LOS PERIODISTAS»

Con un tono firme, Milei denunció lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. «No voy a aceptar la psicopateada, ni de los kukas ni de los periodistas», sentenció, unificando a sus adversarios políticos y a sectores de la prensa en sus críticas.

El mandatario se quejó de la asimetría en el debate público y sentenció: «Hablan de mis respuestas y no dicen nada de sus mentiras, calumnias y barbaridades que dijeron de mí y de mi familia. Tengo derecho a defenderme«.

«Me han acusado de incestuoso, de zoofílico, de pedófilo… tengo derecho a defenderme. Los periodistas pueden pegar y decir cualquier cosa y yo tengo que responder, eso no afecta la libertad de expresión. Lo digo por los llorones», expuso el Presidente.

Más allá de los dardos políticos, el eje de su presencia en la convención fue brindar certidumbre al círculo rojo y a los inversores presentes. La participación del Presidente en la Expo EFI 2026 cierra un día de fuerte centralidad política, donde el mandatario decidió pasar a la ofensiva tanto en el ámbito institucional del Congreso como en los foros económicos de negocios.