DOCENTES DEL PUEBLO WICHÍ: ABRE EL PERÍODO DE TACHAS PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2026

Las listas están disponibles para su consulta en la plataforma Tu Gobierno Digital, a través de la aplicación S.I.E., en la sección Junta (Listados vigentes), garantizando así el acceso a la información de manera ágil y transparente.

El Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Junta de Clasificación Poliniveles para la Educación Bilingüe Intercultural Indígena correspondiente al Pueblo Wichí, informa que desde el 27 de abril se encuentra habilitado el Período de Tachas para la inscripción de Interinatos y Suplencias del Nivel Secundario y Nivel Superior, correspondiente al Período Extraordinario “B” del ciclo 2026.

El proceso tendrá una duración de 10 (diez) días hábiles y permitirá a los aspirantes realizar observaciones, reclamos o correcciones sobre los listados publicados.

Desde la Junta recordaron que este período es una instancia clave para asegurar la correcta valoración de antecedentes y el orden de mérito de los aspirantes, fortaleciendo la equidad y la transparencia en los procesos de designación docente.

Ante cualquier duda o reclamo, los interesados podrán comunicarse vía correo electrónico a juntaebiichaco@gmail.com o acercarse de manera presencial a la sede ubicada en Av. San Martín Nº 333, tercer piso, ala “B”, en el horario de 8 a 16, de lunes a viernes.

Desde Educación destacaron la importancia de este proceso en el marco del fortalecimiento de la Educación Bilingüe Intercultural Indígena, promoviendo la participación activa de los docentes y garantizando procedimientos claros y accesibles para toda la comunidad educativa.

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