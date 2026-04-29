ARCA: CÓMO DEBERÁ HACER CADA MONOTRIBUTISTA PARA PAGAR LOS IMPUESTOS EN MAYO 2026
Desde mayo de 2026, ARCA redefine el monotributo: la cuota arranca en $42.386,74 en la categoría A y supera $1,38 millones en la K de servicios.
Quienes están inscriptos en el régimen simplificado ya pueden calcular de antemano cuánto deberán abonar desde mayo de 2026 en el monotributo gestionado por ARCA. El esquema de valores conserva la actualización surgida de la última revisión semestral e impacta tanto en prestadores de servicios como en quienes realizan venta de bienes.
Para pequeños contribuyentes, profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos, tener claro el importe mensual es fundamental para evitar deudas, intereses y complicaciones con la facturación dentro del sistema de ARCA.
De cuánto es el pago del monotributo en mayo 2026
La cuota mensual del monotributo dentro de ARCA se compone de tres conceptos obligatorios:
- Impuesto integrado
- Aporte jubilatorio al SIPA
- Obra social
El monto final varía según la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente, en función de su facturación anual, el tipo de actividad y los parámetros vigentes definidos por ARCA.
Escalas del monotributo ARCA en mayo 2026
Así quedan los valores actualizados del monotributo en ARCA, según categoría y tipo de actividad:
- Categoría A: Servicios $42.386,74 | Venta de bienes $42.386,74
- Categoría B: Servicios $48.250,78 | Venta de bienes $48.250,78
- Categoría C: Servicios $56.501,85 | Venta de bienes $55.227,06
- Categoría D: Servicios $72.414,10 | Venta de bienes $70.661,26
- Categoría E: Servicios $102.537,97 | Venta de bienes $92.658,35
- Categoría F: Servicios $129.045,32 | Venta de bienes $111.198,27
- Categoría G: Servicios $197.108,23 | Venta de bienes $135.918,34
- Categoría H: Servicios $447.346,93 | Venta de bienes $272.063,40
- Categoría I: Servicios $824.802,26 | Venta de bienes $406.512,05
- Categoría J: Servicios $999.007,65 | Venta de bienes $497.059,41
- Categoría K: Servicios $1.381.687,90 | Venta de bienes $600.879,51
En los tramos más bajos, las categorías A y B mantienen un valor unificado tanto para servicios como para venta de productos dentro de ARCA. Desde la categoría C, en cambio, se empiezan a notar diferencias según la actividad, ya que los topes de facturación y criterios impositivos no son iguales para ambos rubros.
Cómo pagar el monotributo
Para cumplir con el pago mensual del monotributo, ARCA ofrece diferentes canales digitales que facilitan la gestión:
- Volante Electrónico de Pago (VEP)
- Débito automático en cuenta bancaria
- Tarjeta de crédito adherida
- Home banking
- Billeteras virtuales habilitadas según cada entidad
Entre estas alternativas, el débito automático se posiciona como una de las opciones más elegidas dentro de ARCA, ya que simplifica el proceso, evita olvidos y puede sumar beneficios adicionales de acuerdo a la normativa vigente.