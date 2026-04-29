 ARCA: cómo deberá hacer cada monotributista para pagar los impuestos en mayo 2026

Escalas del monotributo ARCA en mayo 2026

Así quedan los valores actualizados del monotributo en ARCA, según categoría y tipo de actividad:

Categoría A : Servicios $42.386,74 | Venta de bienes $42.386,74

: Servicios $42.386,74 | Venta de bienes $42.386,74 Categoría B : Servicios $48.250,78 | Venta de bienes $48.250,78

: Servicios $48.250,78 | Venta de bienes $48.250,78 Categoría C : Servicios $56.501,85 | Venta de bienes $55.227,06

: Servicios $56.501,85 | Venta de bienes $55.227,06 Categoría D : Servicios $72.414,10 | Venta de bienes $70.661,26

: Servicios $72.414,10 | Venta de bienes $70.661,26 Categoría E : Servicios $102.537,97 | Venta de bienes $92.658,35

: Servicios $102.537,97 | Venta de bienes $92.658,35 Categoría F : Servicios $129.045,32 | Venta de bienes $111.198,27

: Servicios $129.045,32 | Venta de bienes $111.198,27 Categoría G : Servicios $197.108,23 | Venta de bienes $135.918,34

: Servicios $197.108,23 | Venta de bienes $135.918,34 Categoría H : Servicios $447.346,93 | Venta de bienes $272.063,40

: Servicios $447.346,93 | Venta de bienes $272.063,40 Categoría I : Servicios $824.802,26 | Venta de bienes $406.512,05

: Servicios $824.802,26 | Venta de bienes $406.512,05 Categoría J : Servicios $999.007,65 | Venta de bienes $497.059,41

: Servicios $999.007,65 | Venta de bienes $497.059,41 Categoría K: Servicios $1.381.687,90 | Venta de bienes $600.879,51

En los tramos más bajos, las categorías A y B mantienen un valor unificado tanto para servicios como para venta de productos dentro de ARCA. Desde la categoría C, en cambio, se empiezan a notar diferencias según la actividad, ya que los topes de facturación y criterios impositivos no son iguales para ambos rubros.

Cómo pagar el monotributo

Para cumplir con el pago mensual del monotributo, ARCA ofrece diferentes canales digitales que facilitan la gestión:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático en cuenta bancaria

en cuenta bancaria Tarjeta de crédito adherida

adherida Home banking

Billeteras virtuales habilitadas según cada entidad

Entre estas alternativas, el débito automático se posiciona como una de las opciones más elegidas dentro de ARCA, ya que simplifica el proceso, evita olvidos y puede sumar beneficios adicionales de acuerdo a la normativa vigente.