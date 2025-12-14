TENÍA 22 AÑOS, MATABA 30 INOCENTES AL DÍA EN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN Y DIO UNA FRÍA ORDEN ANTES DE MORIR

¡Schnell!, gritó la joven de 22 años. Miraba desafiante, a los ojos, con gesto de fiereza, a los testigos. ¡Schnell! ¡Rápido! Eran sus momentos finales y, a pesar de eso, seguía dando órdenes.

Irma Grese estaba en el patíbulo. El verdugo Albert Pierrepoint colocaba la soga alrededor de su cuello. Era el 13 de diciembre de 1945, 80 años atrás. Irma Grese estaba a punto de ser ahorcada luego de haber sido condenada a muerte. Se convertía en la mujer más joven en ser ejecutada. Todavía seguía siendo muy bella.

Esta joven había matado decenas de prisioneros por día en los campos de concentración. Les había disparado en la nuca, en medio del pecho, había hecho que perros salvajes los devoraran vivos, los había castigado tanto que había provocado infecciones con su látigo, había tenido sexo con mujeres que asesinaba apenas ella alcanzaba un orgasmo.

Irma Grese trabajó en varios campos de concentración nazis y su sadismo único la convirtió en una figurante relevante de ese tiempo. Fue mala -acaso la más mala- entre muy malos.

Fue conocida como la Bella Bestia de Belsen. Otros apodos que le endilgaron: La reina de la banda de Belsen, El Monstruo Rubio, la Mujer del Demonio.

“Fue una de las mujeres más hermosas que he visto. Un cuerpo perfecto, una cara clara y angelical, los más alegres ojos azules, los ojos más inocentes que uno podría imaginarse”, dijo Gisella Perl, una doctora que estaba prisionera en Auschwitz, en el juicio contra Irma. Y también agregó: “Además, Irma Grese fue la más depravada, cruel e imaginativa perversa que alguna vez me crucé”.

Irma Grese y el oficial de la SS Josef Kramer. (Foto: AP)

Irma Grese nació en 1923. Su madre se suicidó por un conflicto familiar cuando ella todavía no había cumplido 10 años. No fue una buena estudiante. Intentó estudiar enfermería, pero fue mucho para ella. En sus prácticas la vio un doctor que la contrató para que ingresara a prestar tareas en Ravensbruck. Después pasó a Auschwitz, donde colaboró con el Dr. Mengele a seleccionar las personas que serían llevadas a la cámara de gas y cuáles serían sometidas a exámenes y experimentos clínicos antieméticos y reñidos con la humanidad. Su descargo ante esas acusaciones fue que su tarea solo consistía en cuidar que las filas se mantuvieran bien formadas para que Mengele pudiera hacer bien su trabajo. Después fue trasladada al campo de concentración de Bergen-Belsen, un lugar que los alemanes tenían como campo finalizador. De allí nadie salía con vida.

El 15 de abril de 1945 los soldados británicos ingresaron a Bergen-Belsen. El panorama que encontraron fue infernal, espeluznante. 60.000 hombres y mujeres desnutridos, enfermos, moribundos. Algunos, a pesar de que respiraban, no conservaban ni un vestigio de humanidad. Había también, tirados por todos lados, 13.000 cadáveres sin enterrar, apilados, desnudos y en estado de putrefacción. Otras 30.000 personas habían sido asesinadas en los meses previos.

Los sobrevivientes estaban tan débiles y tan enfermos -afectados por tifus, malaria, disentería y otros males- que 14.000 murieron en las dos semanas posteriores, pese al cuidado y la alimentación que le proporcionaron los Aliados.

El impacto del hallazgo fue estremecedor, provocó un shock mundial. Bergen-Belsen estaba en el norte de Alemania y fue el primer campo de concentración hallado y divulgado en Occidente. Los descubrimientos anteriores habían sido hechos por los soviéticos y en territorios polacos.

Al entrar a Bergen – Belsen los británicos encontraron al comandante Josef Kramer y a varios guardias que decidieron no escapar. Estaban limpios, vestidos con ropas militares nazis. E impacientes por saber qué les depararía el destino. Otros lograron escapar. Los que se quedaron deben haber supuesto que no sufrirían consecuencias. Entre ellos estaba Irma Grese. Fueron detenidos y unos pocos meses después varios fueron juzgados.

El juicio penal no fue solo contra ella. En el mismo proceso estuvieron acusados el comandante del campo, Josef Kramer y varios guardias y oficiales más de Bergen-Belsen. Pero ella, Irma Grese, destacaba por su juventud, por su belleza, por su postura arrogante.

No eran muchas las mujeres que trabajaban en los campos de concentración. Los nazis mantenían el esquema patriarcal, extremadamente machista (y hasta misógino) y confiaban las tareas duras a los hombres. Pero hubo varias mujeres que se desempeñaron allí. Muchas provenían de la clase baja y no tenían oficio aparente. Veían varias ventajas en el trabajo: alojamiento y comida, no se requería especialización alguna, poder, impunidad, contactos, posibilidad de mejorar socialmente. Las características principales en las que se hacía foco para reclutarlas eran la habilidad física, el compromiso ideológico con los dogmas nazis y la fortaleza mental. Irma cumplía con esos requisitos al que se agrega su sadismo y el ejercicio impúdico del poder.

Estas mujeres, por lo general jóvenes, solían empezar en Ravenbrück, conocido como La Escuela de la Brutalidad. Luego, como Irma, eran trasladadas a otros destinos.

Irma Grese, Heinrich Schreire y Wilhelm Dörr, en el juicio de Belsen. (Foto: Wikipedia)

Ella no fue la única mujer nazi célebre por su crueldad o por el sadismo. Fueron escasas pero notorias: Ilse Koch, Maria Mandel, Juana Bormann entre otras.

Durante las audiencias del juicio, Irma solía permanecer imperturbable. Su gesto viraba entre el desprecio y la indignación, como si lo que declararan los testigos fueran mentiras. O peor aún: como si esa gente, por más que dijera la verdad, no mereciera ser escuchada. Irma seguía siendo nazi, seguía convencida de la superioridad de su raza.

De todas maneras reconoció pocas de sus actitudes durante los interrogatorios. Dadas las incontrastables evidencias, debió admitir que llevaba un látigo siempre con ella. “Era un látigo suave, es cierto que el golpeado podía sentir un poco de dolor, pero no mucho más”, declaró Irma. Dijo que solo castigaba a los reclusos que se portaban mal o a los que se negaban a hacer sus tareas y cuando no quedaba más remedio. Reconoció que podía ser un poco más dura con los que cometían algún delito. Negó que los maltratara por venganza, diversión o placer.

La mayoría de sus respuestas fueron “No sé”, “No recuerdo”, “No pude verlo”.

Solo una vez perdió el equilibrio durante el juicio. Siendo interrogada por el fiscal, pegó un puñetazo en el estrado y levantó mucho la voz. Fue mientras negaba un hecho. Gritó que no entendía por qué estaba siendo juzgada: ella no había hecho nada malo.

Los cronistas que estaban en la sala no pensaban lo mismo. Un enviado inglés la describió como: “La mujer cuya crueldad ha sido, probablemente, la mayor de la historia. Cuesta encontrar alguien más cruel”.

Varios testigos contaron que Irma obligaba a varias detenidas a tener sexo con ella por las noches. Otro narra una escena en la que hizo desnudar el torso de varias detenidas, luego de admirar sus pechos, los castigó, lacerándolos, con muchos azotes que las lastimaron. Al finalizar y antes de que las mujeres se vistieran, las hizo revolcar por la tierra para que las heridas se infectaran. Mientras pegaba latigazos, Irma tenía espasmos en todo el cuerpo como si el propinar castigo le causara placer sexual.

El comandante del campo había prohibido que utilizaran látigo, pero a ella no le importó y continuó castigando a los internos. Si alguien era denunciado de robo dentro del campo, ella le propinaba castigo físico, inicialmente con el látigo, aunque luego podía escalar a golpes con la culata de la pistola que siempre llevaba en la cintura.

En el juicio los testimonios contra ella fueron abundantes, coincidentes, estremecedores e impactantes.

Irma Grese y el oficial de la SS Josef Kramer, detenidos por las autoridades británicas poco después de la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen. (Foto: AP)

Alguien contó que Irma podía sacar súbitamente el arma de su cintura y disparar a sangre fría a un prisionero. Lo mismo con el látigo. Después, cuando caían, los pateaba con sus botas de cuero.

A los prisioneros los hacían marchar muchos kilómetros. Irma iba en la bicicleta a un costado, la escoltaban unos perros. Cuando alguien se caía por la debilidad que le provocaba el hambre extrema o porque las fuerzas lo habían abandonado por alguna enfermedad (o tan solo porque había perdido la esperanza), Irma ordenaba a los perros que atacaran al caído. Muchas veces esos perros terminaron de matar al prisionero.

En una ocasión a una mujer muy débil le pegó varios puñetazos en la cara y cuando cayó, Irma se sentó en su cara, con la pollera levantada y no se levantó hasta que su víctima se puso azul y dejó de respirar.

Algunos investigaron que Irma fue la responsable de 30 muertes por día mientras se desempeñó como guardia en los campos de concentración.

El abogado defensor dijo algo que sonó razonable: los crímenes de Irma no fueron peores que los de decenas de miles de hombres. Llamaban la atención más por su belleza y su juventud. La sentencia pareció responderle cuando, sin distinción de sexos, valoró los crímenes perpetrados en tanto su materialidad y en cómo coincidían con el tipo penal.

La sentencia de muerte pareció inevitable. Los testimonios fueron contundentes. Todos parecían acordarse de ella: de su hermosura, de su dureza, de su crueldad horrible.

La mañana que enfrentó la horca desechó que le concedieran un último deseo. También rechazó al cura que podía confesarla, darle palabras de consuelo e impidió que le impusiera la unción de los muertos.

El cuerpo sin vida de Irma fue descolgado por soldados aliados y llevado a un depósito. Fue cremado. Las cenizas de Irma Grese fueron desparramadas en un curso de agua. Nadie quería que los sepulcros de los nazis se convirtieran en un lugar de peregrinaje para sus fanáticos. Menos la sepultura de la mujer más cruel y sádica que tuvieron en sus filas.