MERCOSUR: FOZ DE IGUAZÚ SERÁ LA SEDE PARA LA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO

La Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur se realizará el 20 de diciembre en la ciudad de Foz de Iguazu, en la triple frontera con Argentina, Brasil y Paraguay, según lo informó el gobierno brasilero .

De manera previa a la cumbre, el 19 de diciembre se desarrollará la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur, junto con una agenda de encuentros de cancilleres, ministros de Economía, presidentes de bancos centrales y países asociados al bloque.

La reunión de jefes de Estado podría resultar en la formalización del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), tras más de tres décadas de negociaciones. Se prevé la creación de una zona de libre comercio entre el bloque sudamericano y los 27 países europeos, con reducción de aranceles y facilidades para el intercambio de bienes y servicios.