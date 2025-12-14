CAOS Y DESTROZOS EN INDIA POR LA ESTATUA DE LIONEL MESSI: DETUVIERON AL ORGANIZADOR DEL EVENTO

El capitán de la Selección argentina tuvo que retirarse antes de que finalizara la presentación en el estadio Salt Lake de Calcuta debido a la fuerte desorganización, hecho que generó la furia de los presentes y desató un escándalo masivo.

La escultura, instalada en el barrio de Lake Town, muestra a Messi levantando la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022. Sus autores explicaron que la obra fue completada en aproximadamente 40 días.

Video: tras el caos, Messi visitó otra ciudad de India y jugó al fútbol con niños

La continuidad del GOAT Tour siguió con la presencia del rosarino en la ciudad de Hyderabad, donde asistió al estadio Rajiv Gandhi Internacional para participar de una exhibición de fútbol reducido que jugaron personalidades locales.

A diferencia de lo ocurrido en Calcula, pudo recorrer la cancha, regaló pelotas a la tribuna, realizó jueguitos e incluso intercambió pases con algunos chicos presentes en el lugar.

“Hola a todos, solo quería agradecer por el cariño de hoy y de siempre. Es un honor compartir estos días en la India con todos ustedes”, expresó Messi una vez finalizada la actividad, que continuará en las ciudades de Mumbai y Nueva Delhi.