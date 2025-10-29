EL GOBIERNO REFUERZA LOS CONTROLES FRONTERIZOS CON BRASIL TRAS LA MASACRE EN RÍO DE JANEIRO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Patricia Bullrich anunció el estado de “alerta máxima” en todos los pasos fronterizos argentinos y pidió diferenciar entre turistas y personas vinculadas al narcotráfico.
El Gobierno dispuso el refuerzo de los controles en las fronteras con Brasil luego de la masacre ocurrida en Río de Janeiro durante un operativo policial contra el narcotráfico. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que se activó la “alerta máxima” para evitar que personas vinculadas a las organizaciones criminales brasileñas intenten ingresar al país mientras se desarrolla el conflicto en el vecino país.
“Vamos a disponer la alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo desde la centralidad del conflicto en Río de Janeiro”, explicó Bullrich en declaraciones a la prensa en Casa Rosada.
La medida implica un incremento en los controles migratorios y en la colaboración entre fuerzas federales y provinciales, con el objetivo de prevenir movimientos sospechosos de integrantes del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Brasil. La ministra aclaró que la decisión no afectará a los turistas comunes que crucen por los pasos habilitados.
“Significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vengan a la Argentina, viendo si tienen o no antecedentes, pero sin confundir a visitantes con quienes integran bandas criminales”, subrayó. «Vamos a actuar con firmeza, con inteligencia y con coordinación internacional. La seguridad de los argentinos está por encima de todo”, aseguró
El refuerzo de vigilancia incluye controles adicionales en aeropuertos internacionales, pasos fronterizos de Misiones, Corrientes y Formosa, y puntos estratégicos de la frontera seca. También se intensificará la cooperación con Interpol y las fuerzas de seguridad brasileñas para compartir información sobre sospechosos vinculados a la violencia narco que sacude Río.
La preocupación del Gobierno argentino se disparó tras conocerse la magnitud de la masacre ocurrida en el marco de un operativo policial en varias favelas cariocas. Según la Defensoría Pública de Río de Janeiro, el número de fallecidos ascendió a 132, luego de que vecinos de los barrios más afectados encontraran decenas de cuerpos en plazas y calles.
El hecho generó conmoción internacional y puso en alerta a los países limítrofes por el posible desplazamiento de integrantes de las organizaciones criminales hacia otras regiones del Cono Sur. Desde Cancillería, además, se reiteraron las recomendaciones a los argentinos con viajes planificados a Brasil, especialmente a Río de Janeiro, para que eviten zonas afectadas y se mantengan informados sobre la situación de seguridad.